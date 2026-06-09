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Общество

Михаил Ведерников опубликовал новый выпуск из цикла «Русской славы земля»

Опубликован новый выпуск проекта «Русской славы земля», он записан в Санкт-Петербурге у Екатерининского канала, который сегодня все знают как канал Грибоедова. Видео из цикла размещено на странице губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в мессенджере MAX.

«Миллионы туристов смотрят с него на Михайловский сад, Спас на Крови, Дом Зингера и Казанский собор. Это второй по размеру канал Петербурга, через который переброшен 21 мост. А построил его выдающийся инженер, генерал-поручик, сенатор, предводитель псковского дворянства Илларион Матвеевич Голенищев-Кутузов», – отметил глава региона и добавил, что имя инженера обычно вспоминают в контексте достижений сына – фельдмаршала Михаила Кутузова.

Илларион Голенищев-Кутузов, как отметил Михаил Ведерников, был блестяще образованным, мудрым человеком и обучение сына организовал на высочайшем уровне. При этом и сам продолжил строить карьеру, возводил оборонительные сооружения, мосты, набережные и жилые дома.

«И отец, и сын многое сделали на благо Отечества, благодаря чему псковский род Голенищевых-Кутузовых сегодня известен каждому жителю нашей страны», – сказал губернатор. Подробнее об этом – в видеозаписи.

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