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Общество

Шестое место заняла Россия в списке самых «умных» стран мира

Британский портал деловой информации Vouchercloud включил Россию в десятку «умнейших» стран мира. Россия заняла шестое место, сообщает РИА Новости со ссылкой на список, который составил портал.

По числу нобелевских лауреатов Россия вошла в восьмерку лидеров, а по уровню школьного образования — в шестерку. В списке государств с высоким уровнем IQ населения россияне заняли 32-е место.

Первые пять строчек достались Японии, Швейцарии, Китаю, США и Нидерландам. Победитель рейтинга занимает высокие позиции по всем трем показателям.

Отмечается, что выводы исследователей основываются на трех равнозначных факторах: числе нобелевских лауреатов, среднем IQ населения и результатах успеваемости в школах. Как объясняют составители рейтинга, эти данные дают представления об интеллектуальном прошлом, настоящем и будущем страны.

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