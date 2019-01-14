Шестое место заняла Россия в списке самых «умных» стран мира

15:37, 14 января 2019, ПАИ

Британский портал деловой информации Vouchercloud включил Россию в десятку «умнейших» стран мира. Россия заняла шестое место, сообщает РИА Новости со ссылкой на список, который составил портал.

По числу нобелевских лауреатов Россия вошла в восьмерку лидеров, а по уровню школьного образования — в шестерку. В списке государств с высоким уровнем IQ населения россияне заняли 32-е место.

Первые пять строчек достались Японии, Швейцарии, Китаю, США и Нидерландам. Победитель рейтинга занимает высокие позиции по всем трем показателям.

Отмечается, что выводы исследователей основываются на трех равнозначных факторах: числе нобелевских лауреатов, среднем IQ населения и результатах успеваемости в школах. Как объясняют составители рейтинга, эти данные дают представления об интеллектуальном прошлом, настоящем и будущем страны.