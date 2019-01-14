Более двух тысяч псковичей заболели ОРВИ на прошлой неделе

17:11, 14 января 2019, ПАИ

С 7 по 13 января в Псковской области зарегистрированы 2 тысячи 332 случая заболеваний ОРВИ, в Пскове – 1 тысяча 328. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону, заболеваемость ОРВИ по Псковской области повысилась относительно предыдущей недели на 72,1%, что ниже недельного эпидемического порога на 26,3%. В Пскове заболеваемость увеличилась на 32,8% и теперь превышает недельный эпидпорога на 3,7%.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями (ОКИ) в городах и районах области не превысила максимальных прогнозируемых уровней. В Псковской области зарегистрированы 98 случаев острых кишечных инфекций, в том числе 36 в Пскове.

Кроме того, сотрудники управления составили 31 протокол об административных правонарушениях. Выдали 11 предписаний об устранении нарушений и 3 представления.