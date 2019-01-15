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Общество

7666 добровольцев тушат пожары в Псковской области

80 добровольных пожарных дружин и 33 добровольные пожарные команды численностью 7 тыс. 666 человек действуют на территории Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

Добровольные пожарные команды в настоящее время включены в План привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, пожарно-спасательных гарнизонов для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Псковской области и Расписания выездов сил и средств подразделений пожарной охраны, пожарно-спасательных гарнизонов для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципальных образований области.

«Благодаря своевременному реагированию членов ДПО на пожары и профессиональной помощи, оказываемой ими подразделениям ГПС при тушении пожаров в сельской местности, удается не допускать в большинстве случаев развития пожара до крупных размеров», – добавили в ведомстве.

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