7666 добровольцев тушат пожары в Псковской области

10:39, 15 января 2019, ПАИ

80 добровольных пожарных дружин и 33 добровольные пожарные команды численностью 7 тыс. 666 человек действуют на территории Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

Добровольные пожарные команды в настоящее время включены в План привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, пожарно-спасательных гарнизонов для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Псковской области и Расписания выездов сил и средств подразделений пожарной охраны, пожарно-спасательных гарнизонов для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципальных образований области.

«Благодаря своевременному реагированию членов ДПО на пожары и профессиональной помощи, оказываемой ими подразделениям ГПС при тушении пожаров в сельской местности, удается не допускать в большинстве случаев развития пожара до крупных размеров», – добавили в ведомстве.