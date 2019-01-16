Министр природных ресурсов и экологии РФ: Население готово к раздельному сбору мусора

14:54, 16 января 2019, ПАИ

Население России готово к раздельному сбору мусора. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин в рамках брифинга 14 января, сообщается на официальном сайте Минприроды.

По словам Дмитрия Кобылкина, культура раздельного сбора мусора уже формируется. «Население готово и задача власти создать условия, что сегодня и происходит на территориях», - уточнил министр.

В то же время глава Минприроды отметил, что вопрос формирования культуры раздельного сбора мусора в России – вопрос не одного года. «Все вы знаете, что отрасль создается с нуля», - подчеркнул министр.

Он также отметил, что формирование системы ведения раздельного сбора мусора - задача региональных операторов, а субъекту РФ оставлено право выбирать приемлемую модель РСО. «Для снижения нагрузки на тариф в части ТКО в настоящее время рассматривается вопрос отмены НДС для регоператоров. Кроме того, обоснованность установления тарифа находится на контроле у надзорных ведомств», - добавил Дмитрий Кобылкин.

Министр также назвал эффективные меры, регулирующие деятельность участников новой системы управления отходами ТКО. К ним он отнёс создание основного интегратора реформы – публично правовой компании (ППК).

Напомним, в России 1 января начался переход на новую систему обращения с ТКО, в ее рамках контроль над рынком обращения с отходами перейдет от множества разрозненных компаний к крупным региональным операторам, которые были отобраны по конкурсу.

Отметим, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Псковской области по результатам конкурса, техзадание для которого было подготовлено при участии представителей общественности, стало ООО «Экопром». Компания входит в холдинг «Мехуборка», работающий в сфере обращения с отходами в 11 субъектах Российской Федерации.