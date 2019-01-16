0
16:41
Ликвидацию последствий снегопада и гололедных образований завершают специалисты «Псковэнерго»
16:19
Девять новых детских садов построят в Псковской области в 2019 году
15:44
Номинация на премию «Народное признание» - этап в развитии, уверена руководитель студии бального танца «Созвездие»
13:51
Программа XXVI Пушкинского театрального фестиваля
13:48
Власти Псковской области оказывают содействие в проведении следственных действий в комитете по здравоохранению
12:54
Приглашения на церемонию вручения «Народного признания - 2018», которая состоится 1 февраля, можно получить в редакции ПАИ
12:24
Борьба за премию «Народное признание-2018» вдохновляет и воодушевляет, заявила режиссер Новоржевского народного театра
Еще новости
Общество

Министр природных ресурсов и экологии РФ: Население готово к раздельному сбору мусора

Население России готово к раздельному сбору мусора. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин в рамках брифинга 14 января, сообщается на официальном сайте Минприроды.

Дмитрий Кобылкин

По словам Дмитрия Кобылкина, культура раздельного сбора мусора уже формируется. «Население готово и задача власти создать условия, что сегодня и происходит на территориях», - уточнил министр.

В то же время глава Минприроды отметил, что вопрос формирования культуры раздельного сбора мусора в России – вопрос не одного года. «Все вы знаете, что отрасль создается с нуля», - подчеркнул министр.

Он также отметил, что формирование системы ведения раздельного сбора мусора - задача региональных операторов, а субъекту РФ оставлено право выбирать приемлемую модель РСО. «Для снижения нагрузки на тариф в части ТКО в настоящее время рассматривается вопрос отмены НДС для регоператоров. Кроме того, обоснованность установления тарифа находится на контроле у надзорных ведомств», - добавил Дмитрий Кобылкин.

Министр также назвал эффективные меры, регулирующие деятельность участников новой системы управления отходами ТКО. К ним он отнёс создание основного интегратора реформы – публично правовой компании (ППК).

Напомним, в России 1 января начался переход на новую систему обращения с ТКО, в ее рамках контроль над рынком обращения с отходами перейдет от множества разрозненных компаний к крупным региональным операторам, которые были отобраны по конкурсу.

Отметим, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Псковской области по результатам конкурса, техзадание для которого было подготовлено при участии представителей общественности, стало ООО «Экопром». Компания входит в холдинг «Мехуборка», работающий в сфере обращения с отходами в 11 субъектах Российской Федерации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Ситуация с ТБО в Псковской области
Министр природных ресурсов и экологии РФ: Население готово к раздельному сбору мусора Глава Минприроды о «мусорной» реформе: Регионы включились в работу Полный пакет: ПАИ-live с Сергеем Пайстом Сергей Пайст: Региональный оператор по обращению с ТКО не занимается медицинскими отходами Опубликованы нормативы накопления ТКО в Псковской области Сергей Пайст: Сортировка отходов — приоритет новой системы обращения с ТКО Сергей Пайст: Договоры на вывоз мусора необходимо заключать по фактическому месту пребывания Регоператор по обращению с ТКО: Наша приоритетная задача организовать услугу во всех уголках Псковской области Псковичи могут сообщать о несанкционированных свалках региональному оператору Жители частного сектора Пскова могут сами выбрать способ сбора мусора
Посмотреть все материалы сюжета >>>
  • Сюжет
  • «Чистая работа»
Министр природных ресурсов и экологии РФ: Население готово к раздельному сбору мусора Глава Минприроды о «мусорной» реформе: Регионы включились в работу Опубликованы нормативы накопления ТКО в Псковской области Сергей Пайст: Сортировка отходов — приоритет новой системы обращения с ТКО Сергей Грахов: Призывы не заключать договоры с регоператором по обращению с ТКО незаконны Регоператоров по обращению с ТКО предлагается освободить от НДС Комитет Псковской области по строительству и ЖКХ подготовил разъяснения по новым нормативам и тарифам накопления ТКО Новые нормативы накопления ТКО вступают в силу в Псковской области с 1 января Россияне смогут проконтролировать утилизацию опасных отходов Проект по ликвидации несанкционированных свалок автомобильных шин запущен в Псковской области
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Ликвидацию последствий снегопада и гололедных образований завершают специалисты «Псковэнерго»
16 января 2019
Ликвидацию последствий снегопада и гололедных образований завершают специалисты «Псковэнерго»
Девять новых детских садов построят в Псковской области в 2019 году
16 января 2019
Девять новых детских садов построят в Псковской области в 2019 году
Номинация на премию «Народное признание» - этап в развитии, уверена руководитель студии бального танца «Созвездие»
16 января 2019
Номинация на премию «Народное признание» - этап в развитии, уверена руководитель студии бального танца «Созвездие»
Программа XXVI Пушкинского театрального фестиваля
16 января 2019
Программа XXVI Пушкинского театрального фестиваля 2
Власти Псковской области оказывают содействие в проведении следственных действий в комитете по здравоохранению
16 января 2019
Власти Псковской области оказывают содействие в проведении следственных действий в комитете по здравоохранению 3
Приглашения на церемонию вручения «Народного признания - 2018», которая состоится 1 февраля, можно получить в редакции ПАИ
16 января 2019
Приглашения на церемонию вручения «Народного признания - 2018», которая состоится 1 февраля, можно получить в редакции ПАИ
Борьба за премию «Народное признание-2018» вдохновляет и воодушевляет, заявила режиссер Новоржевского народного театра
16 января 2019
Борьба за премию «Народное признание-2018» вдохновляет и воодушевляет, заявила режиссер Новоржевского народного театра
Читатели «Псковской правды» получат глянцевый календарь в новом номере газеты
16 января 2019
Читатели «Псковской правды» получат глянцевый календарь в новом номере газеты

Идет загрузка...