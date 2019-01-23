Труба упала на голову рабочему в бывшем военном городке Смуравьево-2 Гдовского района

17:53, 23 января 2019, ПАИ

22 января в бывшем военном городке Смуравьево-2 Гдовского района мужчина получил серьезную травму в ходе демонтажных работ. Как стало известно Псковскому агентству информации, в настоящее время он находится в реанимационном отделении Псковской областной больницы.

По информации ПАИ, работы велись по контракту с Минобороны. Рабочие срезали 20-метровые мачты громоотводов. Одна из них сильно ударила при падении пострадавшего.