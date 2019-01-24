380 таблеток для похудения попытался вывезти из Псковской области молодой человек

09:24, 25 января 2019, ПАИ

На российско-латвийской границе в пункте пропуска Бурачки в Себежском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали гражданина России с запрещёнными таблетками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

23-летний молодой человек на «Мерседесе» намеревался покинуть территорию РФ. Однако служебная собака Баяра почувствовала подозрительный запах. В салоне автомобиля специалисты обнаружили 380 таблеток сильнодействующего средства для похудения. Эти препараты, возможно, содержат в своем составе наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры.

Выявленные таблетки изъяты и переданы сотрудникам компетентных органов для проведения соответствующей экспертизы, по результатам которой будет принято процессуальное решение.