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Культура

«Кабинет писателя» открылся в Пскове

24 января открылся для посетителей музей Псковского отделения Союза писателей РФ «Кабинет писателя». Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском региональном отделении Союза писателей России, музей создан с целью сохранения истории, пропаганды литературы и литераторов Псковской области, прежде всего состоящих в псковской писательской организации, с ее наиболее яркими представителями.

«Музейные экспозиции дают возможное представление о литературном процессе на Псковщине в целом, начиная с первых летописей - до сегодняшнего дня. Особая страница - Пушкинская, поскольку Александр Сергеевич непосредственно связан с этой землей - и родовым имением Михайловское, и двухлетней ссылкой с нередкими заездами в Псков», - отметили в Псковском региональном отделении Союза писателей РФ.

Также в организации сообщили, что первыми гостями музея стали учащиеся шестого класса школы №20 Пскова. «С ребятами беседовали председатель писательской организации Игорь Смолькин и поэт Вита Пшеничная. Для школьников прозвучали стихи о Пскове Игоря Григорьева и Олега Тиммермана, басни Афанасьева и загадки Евгения Невского, а также авторское стихотворение Виты «Крещение». Ребята активно отвечали на вопросы литературной викторины и читали стихи Пушкина». В заключение встречи, шестиклассники сделали множество благодарственных надписей в музейном журнале посещений, - отметили в Псковском региональном отделении Союза писателей РФ.

Узнать подробнее о музее «Кабинет писателя» и времени его посещения можно по телефону: 8-921-503-43-14.

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