Зональные соревнования Спартакиады учащихся по баскетболу и волейболу завершились в Псковской области

18:19, 28 января 2019, ПАИ

В Псковской области завершились зональные соревнования 11-й областной Спартакиады учащихся по баскетболу и волейболу, сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки региона.

В соревнованиях по баскетболу среди девушек в зоне 1 призовые места заняли команды Гдовского, Печорского и Псковского районов, в зоне 2 – Порховского и Стругокрасненского, в зоне 3 – Островского, Опочецкого и Себежского, в зоне 4 – Новосокольнического, Локнянского и Невельского. Полуфинал состоится 2 февраля в Порхове (участвуют команды Порховского и Гдовского районов) и Острове (команды Островского и Новосокольнического районов).

Лучшими в состязаниях юношей стали баскетболисты Гдовского, Псковского и Печорского районов (зона 1), Порховского и Стругокрасненского (зона 2), Островского, Пушкиногорского и Палкинского (зона 3), Опочецкого, Красногородского и Пустошкинского (зона 4), Локнянского, Бежаницкого и Новоржевского (зона 5), Невельского, Себежского и Куньинского (зона 6). Полуфинальные турниры по баскетболу среди команд юношей запланированы 17 февраля в Порхове среди команд Порховского, Гдовского и Островского районов и в Невеле среди спортсменов Невельского, Локнянского и Опочецкого районов.

Среди волейболисток в зоне 1 отличились девушки из Печорского и Псковского районов, в зоне 2 - Порховского, Плюсского и Стругокрасненского, в зоне 3 – Пыталовского, Красногородского и Островского, в зоне 4 – Себежского, Новоржевского Опочецкого, в зоне 5 – Локнянского и Пустошкинского, в зоне 6 – Невельского, Куньинского и Усвятского. Финалистов определят 10 февраля в Пыталово (сразятся команды Пыталовского, Печорского и Себежского районов) и Локне (команды Локнянского, Невельского и Порховского районов).