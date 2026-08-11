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Спорт

В Великих Луках пройдёт фестиваль «Сила единства» в рамках Народной программы ЕР

Спортивный фестиваль «Сила единства», приуроченный к 96-й годовщине образования Воздушно-десантных войск, состоится в Великих Луках 15 августа. Мероприятие организовано в рамках Народной программы, сообщает клуб «Отечество».

Афиша: клуб «Отечество»

Фестиваль пройдёт в спортивном комплексе «Стрелец». Торжественное открытие запланировано в 10:00. Участниками станут ветераны боевых действий и специальной военной операции, люди с ограниченными возможностями здоровья, молодёжь и все приверженцы активного образа жизни.

В программе фестиваля – соревнования по армрестлингу, пауэрлифтингу, волейболу сидя, дартсу, стрельбе из лука, нардам и гонкам дронов. Для гостей также организуют мастер-классы по управлению беспилотниками и практической стрельбе.

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