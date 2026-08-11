Трём псковским тхэквондистам присвоили звание мастера спорта России

16:29, 11 августа 2026, ПАИ

Трём псковичам присвоили звание мастера спорта России по тхэквондо ИТФ. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Звания получили Анастасия Кочетова, Анастасия Люстрова и Артемий Шахов.

Артемий Шахов в феврале стал чемпионом России, выиграв в финале у представителя Ленинградской области. На турнире в «Сириусе», где собрались около 1 100 участников из 40 регионов, он обошёл соперников из Новосибирска, Москвы и Алтайского края. По итогам соревнований Шахов вошёл в состав национальной сборной России.

Анастасия Кочетова и Анастасия Люстрова также стали чемпионками России на том же турнире в составе псковской команды, одолев соперниц из Новосибирска, Санкт-Петербурга, Москвы, Бурятии, Самарской и Ленинградской областей.