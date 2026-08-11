Псковские полицейские приняли участие в чемпионате МВД по служебному двоеборью

22:53, 11 августа 2026, ПАИ

В столице Удмуртии завершился чемпионат МВД России по служебному двоеборью. За победу боролось свыше 300 сотрудников органов внутренних дел из 54 регионов страны. Псковские полицейские также приняли участие в соревнованиях, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Чемпионат проходил в несколько этапов. Сразу после торжественной церемонии открытия участники вышли на старт легкоатлетического кросса. Затем в течение трёх дней полицейские демонстрировали мастерство стрельбы из боевого ручного стрелкового оружия. Завершились соревнования забегом на три километра.

Кроме того, в рамках спортивных мероприятий в Ижевске сотрудник УМВД России по Псковской области принял участие в благотворительном забеге на дистанцию один километр, приуроченном ко Дню физкультурника, который отмечался 8 августа.

«Участие в соревнованиях такого уровня позволяет сотрудникам органов внутренних дел совершенствовать физическую подготовку и профессиональные навыки, а также обмениваться опытом с коллегами из других регионов России», – отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что трём псковичам присвоили звание мастера спорта России по тхэквондо ИТФ.