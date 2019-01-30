В марте начнётся раздача мешков для сбора мусора в небольших населённых пунктах Псковской области

16:23, 30 января 2019, ПАИ

В марте в небольших населённых пунктах Псковской области жителям начнут раздавать мешки для сбора мусора. Об этом сообщил и. о. председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Сергей Грахов в ходе встречи с активом Порховского района по обсуждению ситуации с утилизацией ТКО, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Сергея Грахова, стоимость контейнерной площадки составляет от 30 до 50 тысяч рублей и каждую нужно обслуживать, поэтому было принято решение организовать в некоторых населённых пунктах мешковый сбор мусора. Он заверил присутствующих, что годовой запас мешков на всех жителей области уже закуплен, но людей сначала необходимо «приучить к мешковому сбору». Мешки будут начинать выдавать только в марте, поскольку, как отметил Сергей Грахов, есть вероятность, что часть из них будет испорчена, потеряна или не использована по непривычке.

Кроме того, Сергей Грахов рассказал, что региональный оператор завез уже более 5 тысяч контейнеров. По его словам, есть небольшой сбой в их поставке, который связан с переполненностью заводов-изготовителей заказами. «Сейчас вся страна резко кинулась закупать эти контейнеры, у них сейчас день жестянщика идет», - заявил и. о. председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ.

Сергей Грахов также отметил, что перед Новым годом некоторые перевозчики отказались работать на новых условиях и забрали свои контейнеры. Поэтому в экстренном порядке была переделана схема логистики и сейчас региональный оператор охватил почти 10 районов области, где-то полностью, где-то частично. При этом, как заметил Сергей Грахов, «Экопром» должен был обслуживать только один район, остальные – местные перевозчики.

«В ближайшее время все контейнеры будут расставлены», - заверил Сергей Грахов.

Ольга Давыдова из инициативной группы уточнила, что делать с крупногабаритным мусором, для которого нет контейнеров. Также на спросила, что делать с мешками, в которых будет стекло, пластик и батарейки, и которые не могут быть размещены на порховской свалке.

Сергей Грахов пояснил, что крупногабаритный мусор будет вывозиться на общих условиях. «Возможны несколько вариантов: площадки для соответствующих контейнеров, откуда региональный оператор всё вывозит. Второй вариант: вывозить такой мусор в специально отведённое место, звонить оператору, тот приедет и заберёт», - сказал он.

Сергей Грахов также добавил, что стоит задача донести до граждан, что все «нехорошести» вроде батареек должны сдаваться в отдельные места. В планах - организация раздельного сбора мусора. «Мы готовы это сделать, а люди готовы?» - спросил он.

Порховский пенсионер поблагодарил оператора за то, что за месяц город стал чище, и отметил, что мусора производит меньше, чем предусмотрено нормативом. Сергей Грахов сказал ему, что в приказе о нормах накопления указан и объем, и вес - около 290 кг в год на человека. Примерно такая цифра получилась и у порховича.