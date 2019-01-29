Поправки к федеральному закону о соцзащите инвалидов не нашли поддержки в Псковском облсобрании

15:13, 31 января 2019, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания не поддержали подготовленные «Справедливой Россией» поправки к федеральному закону «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с 28-й сессии регионального парламента, которая состоялась 31 января.

О предлагаемых изменениях коллегам по Собранию рассказала лидер фракции «Справедливая Россия» Наталья Тудакова. Первая поправка была к статье 11.1 федерального закона и касалась компенсации инвалидам за приобретённые технические средства реабилитации. Докладчица пояснила, что в настоящее время компенсация инвалидам рассчитывается на основании цены, полученной в результате проведения торгов на приобретение аналогичного средства реабилитации. При этом, отметила Наталья Тудакова, рыночная цена изделий и их стоимость при госзакупках различаются. В качестве примера она привела корсет полужёсткой фиксации, который в аптеке стоит 1 тыс. 520 рублей, а на сайте Территориального фонда обязательного медицинского страхования по Псковской области его цена составляет 1 тыс. 319 рублей, соответственно, компенсация для инвалида будет меньше, чем он фактически потратил. Справедливороссы предлагают компенсировать всю сумму, потраченную инвалидом на средство реабилитации.

Депутаты уточнили, какое заключение на этот законопроект дала администрация Псковской области. Наталья Тудакова ответила, что и на эту законодательную инициативу, и на две другие получено отрицательное заключение.

Второй законопроект предлагал внесение в части ежемесячной выплаты тем, ухаживает за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы. По словам Натальи Тудаковой, сейчас ухаживающие за этими категориями инвалидов родители получают компенсацию в 5 тыс. 500 рублей, а занимающиеся тем же самым другие родственники или посторонние люди – 1 тыс. 200 рублей. «Эта вилка иногда носит не совсем справедливый характер. Например, сын, ухаживающий за отцом-инвалидом с детства I группы и не имеющий возможности оформить опекунство в виду психического здоровья мужчины, получает 1 тыс. 200 рублей», - пояснила Наталья Тудакова. Авторы законодательной инициативы предлагают уровнять выплату и установить её в размере 5 тыс. 500 рублей с ежегодной индексацией.

Третью законодательную инициативу подготовили уже псковские справедливороссы. Изменения касались статьи 17 федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и предполагали расширение списка получателей льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, жилья и топлива для тех, кто проживает в домах без центрального теплоснабжения. Авторы законодательной инициативы предлагают распространить льготы на инвалидов с детства и их семьи и после достижения 18 лет.

Председатель комитета Псковского областного Собрания по труду и социальной политике Виктор Антонов отметил, что его комитет отклонил все три законопроекта. Что же касается последнего, то он пояснил: «Комитет разделяет благие намерения и чувства, но проголосовал против, потому что законопроект недостаточно проработан и в таком виде приниматься не может».