О правилах назначения единого пособия рассказали будущим мамам в Пскове

17:39, 16 июня 2026, ПАИ

Эксперты отделения Социального фонда России по Псковской области провели встречу с беременными женщинами в Псковском перинатальном центре в рамках курса подготовки к родам «Школа материнства». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР.



Фото: Социальный фонд России по Псковской области



Фото: Социальный фонд России по Псковской области



Будущим мамам подробно рассказали о правилах назначения и выплаты единого пособия.

В ходе встречи эксперты разъяснили, как оформить пособие на новорождённого, синхронизировать сроки выплат сразу на всех детей в семье, что такое правило восьми МРОТ, а также как учитываются алименты и трудовой доход при оценке нуждаемости семьи.

После теоретической части все желающие смогли получить индивидуальные консультации.

В отделении СФР поблагодарили участниц за интерес и отметили, что продолжат проводить подобные встречи, чтобы сделать меры социальной помощи максимально понятными и доступными.