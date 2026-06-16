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Общество

О правилах назначения единого пособия рассказали будущим мамам в Пскове

Эксперты отделения Социального фонда России по Псковской области провели встречу с беременными женщинами в Псковском перинатальном центре в рамках курса подготовки к родам «Школа материнства». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР.

  • Встреча с беременными женщинами в рамках курса подготовки к родам «Школа материнства»
    Фото: Социальный фонд России по Псковской области
  • Встреча с беременными женщинами в рамках курса подготовки к родам «Школа материнства»
    Фото: Социальный фонд России по Псковской области

Будущим мамам подробно рассказали о правилах назначения и выплаты единого пособия.

В ходе встречи эксперты разъяснили, как оформить пособие на новорождённого, синхронизировать сроки выплат сразу на всех детей в семье, что такое правило восьми МРОТ, а также как учитываются алименты и трудовой доход при оценке нуждаемости семьи.

После теоретической части все желающие смогли получить индивидуальные консультации.

В отделении СФР поблагодарили участниц за интерес и отметили, что продолжат проводить подобные встречи, чтобы сделать меры социальной помощи максимально понятными и доступными.

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О правилах назначения единого пособия рассказали будущим мамам в Пскове

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