О правилах назначения единого пособия рассказали будущим мамам в Пскове
Эксперты отделения Социального фонда России по Псковской области провели встречу с беременными женщинами в Псковском перинатальном центре в рамках курса подготовки к родам «Школа материнства». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР.
Будущим мамам подробно рассказали о правилах назначения и выплаты единого пособия.
В ходе встречи эксперты разъяснили, как оформить пособие на новорождённого, синхронизировать сроки выплат сразу на всех детей в семье, что такое правило восьми МРОТ, а также как учитываются алименты и трудовой доход при оценке нуждаемости семьи.
После теоретической части все желающие смогли получить индивидуальные консультации.
В отделении СФР поблагодарили участниц за интерес и отметили, что продолжат проводить подобные встречи, чтобы сделать меры социальной помощи максимально понятными и доступными.
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