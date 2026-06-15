Расширяет горизонты: фонд «Защитники Отечества» запускает новые меры поддержки

11:43, 15 июня 2026, ПАИ

Расширенное заседание наблюдательного совета государственного фонда «Защитники Отечества» прошло в Москве. На встрече не только подвели итоги трёхлетней работы, но и определили новые стратегические направления, которые включают расширение мер поддержки ветеранов СВО и их семей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе организации.

На заседании отметили, что за три года существования фонда, созданного по указу президента России Владимира Путина, удалось сформировать комплексную систему социального сопровождения ветеранов и членов семей участников специальной военной операции. Как добавил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Сергей Кириенко, главный критерий успеха – доверие людей, которое превысило 90 %.

«Работа фонда «Защитники Отечества» – это ежедневный непростой труд, требующий профессионализма и большого участия. За три года расширились направления деятельности фонда, появились новые меры поддержки, а сама система помощи стала более комплексной и адресной», – подчеркнул Сергей Кириенко.

Наиболее востребованными видами помощи, которые оказывает фонд «Защитники Отечества», являются назначение мер социальной поддержки, денежные выплаты, связанные с участием в СВО, юридическая помощь и получение удостоверения ветерана боевых действий либо члена семьи погибшего.

Адресная поддержка ветеранов начинается с оказания содействия в получении медицинской помощи. Ветераны проходят диспансеризацию по модели, предложенной фондом.

Особое внимание уделяется тяжелораненым: за три года более 6 500 ветеранов с инвалидностью обеспечены техническими средствами реабилитации, включая 550 автомобилей с ручным управлением и более 1 600 высокофункциональных спортивных протезов.

Реабилитация проходит и через спорт – более 17 тысяч ветеранов систематически занимаются физкультурой, причём более 750 ветеранов вошли в сборные команды субъектов РФ по адаптивным видам спорта, а 70 героев – в национальные сборные.

Помощь в трудоустройстве получили 22 тысячи человек, более половины из них уже приступили к работе. По вопросам обучения и переобучения поступило свыше 15 тысяч запросов.

Для комфортного проживания ветеранов с инвалидностью адаптировано более 3 200 квартир и жилых домов. С 2025 года фонд обеспечивает ветеранов комплектами адаптивной одежды – всего выдано 2 700 комплектов.

При содействии Минцифры РФ введена в эксплуатацию государственная информационная система «Защитник Отечества», которая позволила автоматизировать ведение индивидуальных планов сопровождения, отслеживать статус мер поддержки в реальном времени и получать обратную связь. Также фонд будет сопровождать семьи пропавших без вести бойцов, помогая с оформлением документов и сдачей биологического материала.

Для систематизации проектной работы в структуре центрального аппарата появится проектный комитет. Его деятельность будет направлена на систематизацию подготовки, реализации и сопровождения проектов фонда, а также участие в разработке государственных программ поддержки ветеранов.

Как сообщила председатель фонда «Защитники Отечества», статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилёва, расширение полномочий – это прямой ответ государства на запросы людей, прошедших через тяжелейшие испытания.