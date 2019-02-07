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Прокурор Псковской области рекомендовал адвокатам журналистки Светланы Прокопьевой опротестовать возбуждение уголовного дела

Прокурор Псковской области Сергей Белов сегодня, 7 февраля, в ходе встречи с редакторами псковских СМИ прокомментировал резонансное возбуждение уголовного дела против псковской журналистки Светланы Прокопьевой по ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма) за её радиопередачу в эфире «Эхо Москвы в Пскове» и колонку на сайте «Псковской ленты новостей» о теракте на проходной архангельского ФСБ осенью минувшего года, который совершил несовершеннолетний анархист.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, прокурор региона сказал: «Что касается наступления на свободу слова, мысли — не потому, что я работаю прокурором, но я этого не заметил. Много [выходят в свет] острых публикаций, часто даже неэтичных, но никто ничего не запрещает. В данном случае есть заключение экспертов, что в статье содержатся оправдание и призывы к оправданию терроризма. Мы изучали материалы и приняли решение, что есть основания для возбуждения уголовное дела».

При этом Сергей Белов отметил, что пока рано давать оценки сути дела: «Возбуждение дела — это еще не значит, что Светлана Владимировна признана виновной. Я бы дал совет адвокатам Прокопьевой оспорить в суде возбуждение уголовного дела. Но когда я читал эту статью, у меня она тоже вызвала недоумение. Ход следствия находится у нас на особом контроле. Утверждать обвинительное заключение все равно придется нам. Но я бы не хотел, чтобы по одному этому факту говорили, что у нас правоохранительные органы наступают на прессу. Я этого не вижу. Я думаю, что должно быть взаимоуважение».

Напомним, Следственное управление Следственного комитета РФ по Псковской области возбудило дело по части 2 статьи 205 УК РФ в отношении псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которая подозревается в публичном оправдании терроризма, которое совершено с использованием средств массовой информации. Как следует из материалов уголовного дела, в конце 2018 года в студии радиоканала «FM 60» в эфире радиопрограммы, где анализировался совершённый в России террористический акт, журналист выразила свое мнение о действиях террориста. Затем материал был опубликован на сайте регионального СМИ.

Максимальное наказание по статье 205.2 УК РФ составляет до 7 лет лишения свободы. Также следственные действия проводились в редакции радиостанции, в эфире которой вышла радиопрограмма.

Добавим, 6 февраля в квартире Светланы Прокопьевой прошел обыск.

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