Псковская область закупит новое медоборудование на полмиллиарда рублей

12:57, 07 февраля 2019, ПАИ

В этом году Псковская область закупит новое медицинское оборудование на общую сумму более 500 млн рублей, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Сфера здравоохранения в нашем регионе требует существенного технического обновления, и мы последовательно решаем эту задачу. Благодаря поддержке президента Владимира Путина на уровне Правительства РФ принято решение о приобретении нового медицинского оборудования для учреждений здравоохранения региона на сумму более 500 млн рублей. Сейчас совместно с Министерством здравоохранения составляем список необходимого оборудования», — сказал губернатор.

Новую технику получат лечебные учреждения региона, оказывающие амбулаторно-поликлиническую и стационарную медицинскую помощь. За счет федеральных средств планируется приобрести магнитно-резонансные томографы, цифровые рентген аппараты, рентгендиагностические комплексы, маммографы, флюорографы, аппараты искусственной вентиляции легких, эндоскопическое оборудование и многое другое.

Подобное высококлассное современное оборудование позволит производить более точные диагностические исследования, оперативно выявлять различные патологии на начальных стадиях и осуществлять успешное лечение.

Напомним, накануне губернатор Михаил Ведерников вручил ключи от 30-ти новых машин «Скорой помощи» главврачам межрайонных и районных больниц. Теперь треть автопарка спецтранспорта нашей области моложе трех лет.