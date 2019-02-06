30 карет Скорой помощи переданы в районы Псковской области

13:36, 06 февраля 2019, ПАИ

30 карет Скорой помощи - 2 ГАЗель Next, 14 УАЗ «Патриот» и 14 автомобилей УАЗ с кузовом вагонной компоновки - переданы в 14 районов Псковской области. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, ключи от новых медицинских машин, сегодня, 6 февраля, главврачам районных больниц вручил губернатор региона Михаил Ведерников.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова

















































Автомобили переданы в Бежаницы, Струги Красные, Остров, Невель, Порхов, Гдов, Себеж, Новосокольники, Печоры, Опочку, Великие Луки, Пушкинские Горы, Псков и Дедовичи.

На торжественной церемонии губернатор особо подчеркнул, что Скорая помощь оборудована на базе отечественных автомобилей. Михаил Ведерников также отметил особую важность сегодняшнего события и добавил, что порядка 40% жителей области пользуются услугами Скорой медицинской помощи. Губернатор напомнил, что в этом году на здравоохранение в регионе направят порядка 1,5 млрд рублей.

В пресс-службе администрации региона напомнили, что это уже четвертая поставка карет скорой помощи в регион. Вопрос необходимости обновления регионального парка Скорой помощи губернатор Псковской области Михаил Ведерников неоднократно поднимал в Правительстве РФ. Учитывая особенность расселения и большое количество удаленных деревень, обеспечение доступности медицинской помощи находится на постоянном контроле у руководства региона.