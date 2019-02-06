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Общество

30 карет Скорой помощи переданы в районы Псковской области

30 карет Скорой помощи -  2 ГАЗель Next, 14 УАЗ «Патриот» и 14 автомобилей УАЗ с кузовом вагонной компоновки - переданы в 14 районов Псковской области. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, ключи от новых медицинских машин, сегодня, 6 февраля, главврачам районных больниц вручил губернатор региона Михаил Ведерников.

  • Кареты Скорой помощи переданы в районы Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кареты Скорой помощи переданы в районы Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кареты Скорой помощи переданы в районы Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кареты Скорой помощи переданы в районы Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кареты Скорой помощи переданы в районы Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кареты Скорой помощи переданы в районы Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кареты Скорой помощи переданы в районы Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кареты Скорой помощи переданы в районы Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кареты Скорой помощи переданы в районы Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кареты Скорой помощи переданы в районы Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кареты Скорой помощи переданы в районы Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кареты Скорой помощи переданы в районы Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кареты Скорой помощи переданы в районы Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кареты Скорой помощи переданы в районы Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кареты Скорой помощи переданы в районы Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кареты Скорой помощи переданы в районы Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кареты Скорой помощи переданы в районы Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кареты Скорой помощи переданы в районы Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кареты Скорой помощи переданы в районы Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кареты Скорой помощи переданы в районы Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кареты Скорой помощи переданы в районы Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кареты Скорой помощи переданы в районы Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кареты Скорой помощи переданы в районы Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кареты Скорой помощи переданы в районы Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кареты Скорой помощи переданы в районы Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова

Автомобили переданы в Бежаницы, Струги Красные, Остров, Невель, Порхов, Гдов, Себеж, Новосокольники, Печоры, Опочку, Великие Луки, Пушкинские Горы, Псков и Дедовичи.

На торжественной церемонии губернатор особо подчеркнул, что Скорая помощь оборудована на базе отечественных автомобилей. Михаил Ведерников также отметил особую важность сегодняшнего события и добавил, что порядка 40% жителей области пользуются услугами Скорой медицинской помощи. Губернатор напомнил, что в этом году на здравоохранение в регионе направят порядка 1,5 млрд рублей. 

В пресс-службе администрации региона напомнили, что это уже четвертая поставка карет скорой помощи в регион. Вопрос необходимости обновления регионального парка Скорой помощи губернатор Псковской области Михаил Ведерников неоднократно поднимал в Правительстве РФ. Учитывая особенность расселения и большое количество удаленных деревень, обеспечение доступности медицинской помощи находится на постоянном контроле у руководства региона.

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