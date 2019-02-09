В День памяти Пушкина в Псковской области пройдут памятные мероприятия

13:39, 10 февраля 2019, ПАИ

День памяти А.С. Пушкина в 2019 году проходит сегодня, 10 февраля, в годовщину смерти национального русского поэта. Как сообщили Псковскому агентству информации в Информационно-туристском центре Псковской области, по случаю 182-й годовщины со дня смерти поэта мемориальные события состоятся в музеях, в библиотеках, культурных центрах.

В Пушкинских Горах в Святогорском Свято-Успенском монастыре над могилой Пушкина отслужат литию. Колокол к началу заупокойной службы ударит в 14:45 — именно в этот час перестало биться сердце поэта, и его друг Василий Жуковский остановил стрелки на часах в петербургской квартире Пушкиных на Мойке.

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в рамках XXVI Пушкинского театрального фестиваля сегодня вечером будет дан спектакль «А.С. Пушкин. Из повестей Белкина». Это музейно-театральный проект, авторы которого — актёр Московского художественного театра имени Чехова Данил Стеклов и режиссёр Андрей Беркутов.

В Великих Луках в здании драмтеатра силами Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» сегодня откроют выставку «Пушкин в портретах». Передвижной проект познакомит жителей и гостей города с тридцатью разными произведениями живописи и графики из собрания музея: это и прижизненные изображения поэта, и портреты, созданные художниками второй половины XIX, XX и XXI столетий.

В Санкт-Петербурге во Всероссийском музее А.С. Пушкина в этот день запланировано традиционное памятное собрание, где час смерти поэта будет отмечен минутой молчания, а потом посетители смогут войти в бывшую квартиру поэта, как в трагические дни 1837 года входили сюда десятки тысяч его современников — через буфетную и столовую. Гостям музея предложат посмотреть музыкально-поэтический спектакль «Александр Пушкин. Путь любви…» и моноспектакль «Выстрел», пригласят посетить экскурсии, в том числе и на Чёрную речку, к месту трагической дуэли.

В Москве в Государственном музее А. С. Пушкина пройдет минута молчания, «Слово о Пушкине», а также состоится ряд экскурсий, концертов и выставок, в том числе «Деревенский Пушкин», на которой представлены работы Игоря Шаймарданова — петербургского художника, которого считают своим и в Пскове, и в Святогорье. На картинах, созданных осенью 2018 — зимой 2019 года, изображены псковские, михайловские сюжеты.

Многочисленные памятные события в этот день пройдут также и в других городах России, а также ближнего и дальнего зарубежья.