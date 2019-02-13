На еженедельные беседы приглашает храм князя Александра Невского в Пскове
Храм святого князя Александра Невского приглашает желающих принять участие в еженедельных беседах. Как сообщается в группе Псковской митрополии в социальной сети «ВКонтакте», очередная беседа пройдет 14 февраля в 18:00 на тему «Молодежное подполье города Острова в годы Великой Отечественной войны».
Беседа состоится при библиотеке храма Александра Невского (улица Максима Горького, 67). Лектор – экскурсовод и библиограф Ирина Белова.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8 (8112) 74-79-18, 72-14-41.