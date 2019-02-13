Секретарь Куньинского отделения «Единой России» подарил библиотеке книги о войне

15:26, 13 февраля 2019, ПАИ

Более 20 книг о Великой Отечественной войне передал в дар Ущицкой сельской библиотеке секретарь Куньинского районного отделения партии «Единая Россия», депутат областного Собрания Олег Савельев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

«Моя мама Нина Васильевна занималась краеведением и поисковыми работами, она собрала немало материала, и что-то я смог сохранить, - рассказал Олег Савельев. – Подрастающее поколение должно знать правду о войне. Книги, пополнившие фонд библиотеки, - летопись Великой Отечественной войны».

Депутат отметил, что среди подаренных им изданий есть «Книга памяти», в которой собраны сведения об уроженцах Куньинского района, героически сражавшихся в 1941-1945 годах. «Надеюсь, что дети захотят узнать больше об истории своей земли и прочтут эти книги», - заключил Олег Савельев.