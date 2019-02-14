Делегация Псковской области во главе с Михаилом Ведерниковым работает на Российском инвестфоруме в Сочи

09:28, 14 февраля 2019, ПАИ

Делегация Псковской области под председательством губернатора региона Михаила Ведерникова принимает участие в работе Российского инвестиционного форума, который открылся сегодня, 14 февраля, в Сочи. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в составе делегации - заместитель губернатора Нинель Салагаева, председатель Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев и генеральный директор Агентства инвестиционного развития Псковской области Игорь Девятко.

Нынешний форум посвящен национальным проектам. «Вокруг этой темы выстраивается взаимодействие всех органов государственной власти, различных институтов развития, бизнеса. Эта тема красной нитью идет через все стратегические сессии и дискуссионные площадки. Мы запланировали на сегодня подписание ряда соглашений. Два межрегиональных — с Республикой Карелия и Ненецким автономным округом, и о сотрудничестве с крупнейшими компаниями и корпорациями. Будет соглашение с Ростелекомом, с которым мы активно работаем, компания реализует в регионе несколько энергосервисных контрактов, с МРСК «Северо-Запада». Мы также планируем подписать соглашение с «Почта Банком», главная цель которого повышение доступности банковских услуг для жителей нашего региона, особенно на сельских отдаленных территориях. Это все продолжение наших договоренностей и системной работы в предыдущий период», — сказал перед началом форума губернатор Михаил Ведерников.

Глава региона также проведет переговоры с потенциальными инвесторами и партнерами и выступит на сессии «Перезагрузка инструментов развития территорий».

Одним из центральных мероприятий РИФ-2019 станет пленарное заседание, на котором выступит председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Российский инвестиционный форум проводится с 2002 года. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России, обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития страны, диалога политиков, руководителей законодательных и исполнительных органов власти, предпринимателей, ученых и общественных деятелей, руководителей банков, международных инвестиционных, консалтинговых и страховых компаний.