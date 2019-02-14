Главный архитектор Псковской области видит место для «интересной рекреакционной зоны» за ТРК «Акваполис»

12:42, 14 февраля 2019, ПАИ

Главный архитектор Псковской области - руководитель Управления архитектуры и градостроительства Псковской области Евгений Шапкин видит место для «интересной рекреакционной зоны» на набережной реки Великой за ТРК «Акваполис». По его мнению, при ее создании можно было бы «использовать рельеф, красивые виды». Об этом он заявил сегодня, 14 февраля, в эфире проекта ПАИ-live.

Что касается реконструированной набережной в центре Пскова, то, по мнению Евгения Шапкина, «хорошо, что она есть». При этом, отметил он, «почему-то все гуляют на верхней набережной, внизу никого нет». «Видимо, там нет центров притяжения», - высказал он свое мнение.

Напомним, набережная реки Великой была реконструирована на средства федерального бюджета в рамках создания туристско-рекреационного кластера «Псковский».