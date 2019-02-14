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Экономика

Власти Псковской области рассматривают площадку у Псковской ГРЭС под вторую ОЭЗ

Власти Псковской области планируют создать вторую особую экономическую зону (ОЭЗ) на территории региона, рассказал в интервью «Интерфаксу» губернатор области Михаил Ведерников в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи в четверг.

«Мы прорабатываем с правительством РФ вопрос об открытии второй ОЭЗ, подбираем площадку. Есть подходящая площадка рядом с «Моглино» (ОЭЗ в регионе - ИФ) и есть интересная площадка в Дедовичском районе рядом с Псковской ГРЭС», - сказал Ведерников.

Он отметил, что в настоящее время разрабатывается экономическую модель. «Предполагаем, что там могли бы расположиться предприятия, осуществляющие свою деятельность в аграрном секторе», - подчеркнул губернатор.

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