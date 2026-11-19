Эксперты по креативной экономике обсудили в Пскове развитие территориальных брендов и возможности ИИ

19:50, 19 ноября 2026, ПАИ

Эксперты в области креативных индустрий, маркетинга и территориального брендинга обсудили в Пскове перспективы развития креативной экономики, применение искусственного интеллекта и использование культурного наследия для формирования конкурентоспособных региональных продуктов. Форум «Наследие и инновации: формула роста в эпоху ИИ и новых коллабораций» состоялся 19 ноября в рамках Недели креативной экономики, передаёт корреспондент ПАИ.

Одной из центральных тем деловой программы стал брендинг территорий на основе культурного кода. В панельной сессии приняли участие генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов, автор книг и методик территориального брендинга Василий Дубейковский, преподаватель ведущих российских бизнес-школ Анна Бочарова, эксперт по маркетингу и брендингу территорий, маркетингу культурного наследия Ирина Иванова.

Участники рассмотрели особенности формирования идентичности города, способы работы с локальным наследием и возможности его использования для развития креативных индустрий. Отдельное внимание было уделено тому, как превратить уникальные особенности территории в экономический ресурс и сформировать узнаваемый бренд, который будет востребован у жителей, туристов и предпринимателей.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







В ходе форума также обсуждались практические инструменты применения искусственного интеллекта в бизнесе, возможности технологий для сокращения расходов и повышения эффективности продвижения, а также защиты авторских прав. В программу вошли разбор кейсов использования технологий виртуальной реальности (VR) в предпринимательстве и обсуждение новых форматов сотрудничества. Генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов также стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь».

В эфире обсуждались перспективы креативной экономики, развитие профильного образования, возможность молодых специалистов строить карьеру в родном регионе, а также потенциал культурного наследия Псковской области и искусственного интеллекта.

Сегодня программа Недели креативной экономики завершилась музыкальным квартирником с участием финалистов шоу-кейса «За музыкой».

Неделя креативной экономики проходила в Пскове с 16 по 19 ноября. В её программу вошли молодёжный фестиваль «Место встречи: творчество как бизнес», воркшоп «Креативный компас: путь творца», образовательный интенсив и музыкальный шоу-кейс «За музыкой».

Мероприятия объединили представителей творческих профессий, предпринимателей, экспертов, образовательных организаций и органов власти. Их цель – содействовать развитию креативного предпринимательства, укреплению профессиональных связей и созданию условий для реализации творческого потенциала в регионе.

Неделя креативной экономики прошла при поддержке центра «Мой бизнес» Псковской области в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».