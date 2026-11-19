В России планируют довести вклад креативных индустрий до 6% ВВП к 2030 году

17:39, 19 ноября 2026, ПАИ

Креативные индустрии в России вступили в новый этап развития, цель которого – достичь к 2030 году 6 % ВВП, сообщил генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь М. Намаконов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88,3 FM) в Пскове сегодня, 19 ноября.

«В прошлом году вступил в силу федеральный закон № 330 «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации», и теперь мы вошли во второй сезон развития креативных индустрий в России. К 2030 году нужно достигнуть 6 % ВВП», – подчеркнул Игорь Намаконов.

Гость эфира отметил, что для достижения этого результата нужно интегрировать новые механизмы в общество, экономику и другие процессы. Они должны быть направлены на поддержку предпринимателей, создающих креативные продукты, а также на популяризацию и создание условий для свободного доступа к финансам и рынкам.