«Псковавиа» подала заявку в Росавиацию на снятие ограничений

21:34, 14 февраля 2019, ПАИ

Администрация Псковской области подала заявку в Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) на снятие существующих ограничений по летному сертификату «Псковавиа». Об этом в четверг сообщил в интервью ТАСС губернатор Псковской области Михаил Ведерников на Российском экономическом форуме в Сочи.

В начале апреля 2018 года по просьбе администрации Псковской области Росавиация приостановила летный сертификат авиакомпании «Псковавиа». Власти сделали это для того, чтобы устранить все замечания со стороны ведомства. В частности, авиакомпания должна была ликвидировать долги по зарплате, а также рассчитаться с арендодателями воздушных судов. Кроме того, «Псковавиа» должна была привести в нормативное состояние территорию вблизи взлетно-посадочной полосы и продлить срок эксплуатации своих самолетов.

«Мы все подали. Сейчас мы ждем решения [о снятии ограничений]. Все в Росавиации, там есть пункт сложный для нас сейчас, потому что должно быть три самолета, которые полетят, у нас их нет. Мы сейчас ищем варианты, как этот пункт закрыть», - сказал Ведерников.

«Псковавиа» была передана администрации Псковской области из ведения Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ и акционирована в 2014 году. Авиакомпания является главным оператором аэропорта Пскова, использует самолеты Ан-24, Ан-26, Ан-26 БРЛ и вертолет Robinson R-44. В компании работает более 250 человек.

Чтобы вывести авиакомпанию из кризиса, по поручению Ведерникова был переизбран Совет директоров акционерного общества, разработана «дорожная карта» по стабилизации предприятия, а также установлен максимальный контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью. Из областного бюджета были выделены субсидии на погашение задолженности по заработной плате перед работниками авиакомпании, а также арендодателями воздушных судов

В середине сентября 2018 года администрация Псковской области объявила аукцион по продаже 75% акций ОАО «Псковавиа», в октябре конкурс на пакет авиаперевозчика выиграла компания «Аэропорт Сиверский». По документации, «Аэропорт Сиверский» получил 75% минус одну акцию «Псковавиа» за 55 млн рублей. Региональные власти рассчитывают, что приватизация позволит авиакомпании привлечь более 1,2 млрд рублей и вывести ее из кризиса.