Авиасообщение между Псковом и Сочи станет круглогодичным в 2020 году

22:13, 14 февраля 2019, ПАИ

Авиарейсы между Псковом и Сочи будут осуществляться круглогодично дважды в неделю с 2020 года, сообщил ТАСС губернатор Псковской области Михаил Ведерников на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«С начала июня месяца у нас будут регулярные рейсы в Сочи, два раза в неделю, в этом году мы с лета под сезон запускаем. Со следующего года у нас уже они будут круглогодичные, [будут] летать два раза в неделю. Это очень сложная для нас была история, но мы для себя это в качестве приоритета поставили. Для нас важно транспортную изолированность региона максимально оперативно расширить», - сказал Ведерников.

Он также добавил, что весной 2019 года ежедневные авиарейсы планируется запустить и в Москву. «У нас с весны будут ежедневные самолеты Псков - Москва, сейчас три раза в неделю, будет каждый день», - уточнил губернатор.

Ранее псковские власти заявляли о намерении выделить из регионального бюджета субсидию в размере 30 млн рублей для запуска прямого авиарейса по маршруту Псков - Сочи. Авиасообщение между Псковом и Москвой было восстановлено 2 октября 2018 года.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд «Росконгресс». ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.