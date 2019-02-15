Михаил Ведерников принял участие в дискуссии о перезагрузке инструментов развития регионов

14:35, 15 февраля 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках работы на Российском инвестиционном форуме-2019 в Сочи принял участие в сессии «Перезагрузка» инструментов развития территорий», где обсуждались существующие и дополнительные меры господдержки площадок с особыми условиями ведения бизнеса (ОЭЗ, ТОР, индустриальные парки), а также особенности развития регионов, на территории которых они расположены. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Особая экономическая зона — это долгосрочный инструмент развития территорий. Ощутимый положительный эффект на экономику будет не раньше, чем через 5 лет, когда закончится льготный период для первых резидентов. Но, тем не менее, для нас особая экономическая зона — один из основных драйверов экономического развития Псковской области», — поделился своим мнением Михаил Ведерников.

Губернатор также отметил, что «можно сидеть и ждать, пока пройдет пять лет, чтобы в регион пошли налоговые отчисления», но есть и альтернативные варианты работы. «С нашим «якорным» инвестором, группой компаний «Титан», мы выбрали другой вариант — пошли по пути промышленной кооперации. Мы договорились, что средства, которые инвестор планирует направить на подготовку и запуск площадки, будут реализованы через региональных подрядчиков. Обеспечение инфраструктурой, спецодежда и питание сотрудников — все это отдадут псковским компаниям на аутсорсинг», — пояснил Михаил Ведерников.

Также глава региона рассказал, что сейчас областные власти работают над созданием второй особой экономической зоны в непосредственной близости к Псковской ГРЭС, расположенной в Дедовичском районе. По его словам, площадка может быть особенно интересной для предприятий сферы сельского хозяйства.

В дискуссии также приняли участие члены профильных комитетов Государственной Думы РФ, руководители ряда российских регионов, представители отечественного и зарубежного бизнеса, банковского сообщества. Обращаясь к собравшимся, заместитель Министра экономического развития РФ Вадим Живулин отметил, что инвесторов интересуют не столько налоговые и имущественные льготы, сколько всесторонняя поддержка со стороны органов власти на местах: готовность сотрудничать по целому ряду вопросов, помогать и привлекать резидентов, поставщиков материалов. «В настоящее время мы предлагаем собрать самый лучший опыт и сформировать новый режим — специальная экономическая зона, которая позволит более гибко подойти к вопросу предоставления мер поддержки, в зависимости от особенностей региона, параметров проекта и объема инвестиций», — проинформировал он.

Сейчас в России для привлечения прямых российских и иностранных инвестиций создано и функционирует более 430 подобных площадок.