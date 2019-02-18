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Экономика

Псковский завод ГК «Титан» будет ежегодно обновлять оборудование

Псковское предприятие группы компаний (ГК) «Титан» ежегодно будет проводить так называемый технологический ремонт. «Это будет чистка оборудования, замена одного оборудования на другое, потому что прогресс не стоит на месте, он движется вперёд, и это требует определенного обновления», - заявил председатель Совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский,  

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, Михаил Сутягинский подчеркнул, что сегодня все высокотехнологичные производства в мире ориентированы на то, «чтобы можно было как можно меньше влияния делать на экологию». Он также добавил, что оборудование для нового псковского завода будет закупаться за рубежом, а следовательно, «оно все сделано с теми стандартами, которые уже есть в Европе».

Напомним, ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» - якорный резидент ОЭЗ «Моглино». На территории особой экономической зоны планируется открыть крупный промышленный комплекс по импортозамещающему производству ПЭТФ мощностью до 170 тыс. тонн год и БОПЭТ мощностью до 70 тыс. тонн год.

14 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский заключили на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи соглашение об экологическом партнерстве администрации региона и холдинга.

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