Михаил Сутягинский об экологической безопасности производства на псковском «Титане»: Мы гарантируем открытость и достоверность всех данных

16:53, 18 февраля 2019, ПАИ

«Мы руководству вашего региона, губернатору, сказали, что в любое время дня и ночи открыты для того, что если вдруг вы захотите проинспектировать, проверить, в чем-то убедиться, - пожалуйста, мы открыты, прозрачны, вы можете посмотреть и убедиться в экологичности этого предприятия», - заявил председатель Совета директоров группы компаний (ГК) «Титан» Михаил Сутягинский, говоря об экологической безопасности производства на псковском заводе холдинга.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, он добавил, что проектируя производство и получая необходимые экспертизы, группа компаний «подтверждает так называемые предельные показатели, за которые технология уже не выйдет». По его словам, эти показатели на реальном производстве, как показывает практика, на 30-40% ниже.

Михаил Сутягинский добавил, что в «процессе ежедневной работы» можно дополнительно минимизировать ущерб экологии. Например, более глубоко перерабатывать отходы производства. Он напомнил, что «Европа примерно на 70-80% перерабатывает все эти отходы».

Напомним, ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» - якорный резидент ОЭЗ «Моглино». На территории особой экономической зоны планируется открыть крупный промышленный комплекс по импортозамещающему производству ПЭТФ мощностью до 170 тыс. тонн год и БОПЭТ мощностью до 70 тыс. тонн год.

14 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский заключили на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи соглашение об экологическом партнерстве администрации региона и холдинга.