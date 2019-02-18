Власти Псковской области будут строго следить за выполнением всех экологических норм при строительстве и эксплуатации завода «Титан-Полимер»

18:05, 18 февраля 2019, ПАИ

«Мы со своей стороны будем как помогать инвестору, так и очень четко и строго следить за выполнением всех экологических норм и требований», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников по итогам подписания соглашения об экологическом партнерстве администрации региона и группы компаний «Титан», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников отметил, что ещё до момента строительства администрация региона оговорила с партнёрами совместную работу в сфере экологического контроля. «Коллеги гарантируют, что эта работа будет вестись в соответствии с действующим законодательством, абсолютно открыто как для администрации региона, так и для жителей Псковской области. И чтобы не возникало каких-то лишних вопросов из-за дефицита информации, мы договорились, что будем в этом направлении двигаться совместно, открыто, и держать в курсе жителей региона», - сообщил глава региона.

«Безусловно, руководство предприятия будет соблюдать все требования по экологии, чтобы у нас здесь не было никаких вопросов», - заключил Михаил Ведерников.

Напомним, ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» - якорный резидент ОЭЗ «Моглино». На территории особой экономической зоны планируется открыть крупный промышленный комплекс по импортозамещающему производству ПЭТФ мощностью до 170 тыс. тонн год и БОПЭТ мощностью до 70 тыс. тонн год.

14 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский заключили на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи соглашение об экологическом партнерстве администрации региона и холдинга.