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Экономика

Михаил Ведерников: Подряды на строительство инфраструктуры к заводу «Титан-Полимер» получат псковские компании

«Псковский завод «Титан-Полимер» будет строить профессиональная компания, которая отвечает очень высоким требованиям заказчика, но всё что касается дополнительной инфраструктуры: зданий, строений, подведения дорог и коммуникаций и всего остального, мы договорились, что подряды будут получать наши компании», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников по итогам подписания соглашения об экологическом партнерстве администрации региона и группы компаний «Титан», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Председатель Совета директоров группы компаний (ГК) «Титан» Михаил Сутягинский добавил, что холдинг готов и на аутсорсинг -  более 2 млрд рублей отдать на генподрядные работы. «Это кормить рабочих, обувать и обеспечивать их спецодеждой», - привел он в качестве.

 «Это как раз хорошая, новая, перспективная задача для вступившего в должность руководителя нашего агентства инвестиционного развития, - отметил Михаил Ведерников. - Конъюнктура рынка немножко меняется, если раньше люди приходили и говорили, что мы хотим построить завод, или мы хотим сеять кукурузу или еще что-то, то сейчас они приходят и говорят, скажите, что у вас востребовано для того, чтобы мы вложили деньги в то предприятие, у которого будет гарантированный сбыт продукции. О чем говорит Михаил Александрович, мы можем наше швейное предприятие «загрузить» и они гарантировано будут определенные объемы отшивать для того, чтобы одевать рабочих. Ряд других направлений, сфера общественного питания и так далее. И это как раз небольшие  бизнес-проекты, которые через наше агентство должны предлагаться нашим потенциальным инвесторам».

«Мы думаем, что регион, однозначно, получит себе хорошего партнера и налогоплательщика. Все налоги будут платиться в регионе, и, разумеется, все то, что я сказал, это как дозагрузка, как дополнительные объемы, которые дадут дополнительные налоги», - заключил Михаил Сутягинский.

Напомним, ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» - якорный резидент ОЭЗ «Моглино». На территории особой экономической зоны планируется открыть крупный промышленный комплекс по импортозамещающему производству ПЭТФ мощностью до 170 тыс. тонн год и БОПЭТ мощностью до 70 тыс. тонн год.

14 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский заключили на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи соглашение об экологическом партнерстве администрации региона и холдинга.

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