С 2020 года в России повысят выплаты семьям с детьми

12:56, 20 февраля 2019, ПАИ

С 1 января 2020 года в России повысят до двух прожиточных минимумов выплаты семьям с детьми. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в ходе послания Федеральному Собранию 20 февраля.

«Важно, чтобы рождение и воспитание детей не означало для семьи резкого снижения благосостояния и повышения риска бедности. Пора сделать следующий шаг. Предлагаю с 1 января 2020 поднять планку выплат семьям с детьми до двух ппрожиточных минимумов. Это позволит в полтора раза увеличить планку семей получающих такие выплаты», - отметил Владимир Путин.

Напомним, назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка производится по решению президента РФ и в соответствии с федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». За назначением выплат жителям региона необходимо обращаться в органы социальной защиты населения по месту жительства либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Ежемесячную денежную выплату выплачивают родителям или усыновителям первенца в течение полутора лет. В настоящее время на президентское пособие имеют право только те семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в Псковской области за 2-й квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты.