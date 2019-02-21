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Общество

Нетрезвого водителя экскаватора задержала полиция в Стругокрасненском районе

20 февраля около 11:00 в Стругокрасненском районе на трассе Санкт-Петербург – Невель полиция остановила экскаватор, которым управлял 34-летний нетрезвый житель Острова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Кроме того, в этот же день в Пскове на Рижском проспекте полиция задержала 30-летнюю жительницу Порхова, которая находилась за рулём автомобиля ВАЗ в состоянии алкогольного опьянения.

В соответствии со статьей 264.1 УК РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к  уголовной ответственности.

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