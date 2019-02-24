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Общество

К 1 марта почти 11 тысяч работодателей Псковской области должны представить в ПФР сведения о стаже сотрудников

Не позднее 1 марта почти 11 тысяч страхователей Псковской области должны представить в Пенсионный фонд России (ПФР) сведения о стаже застрахованных лиц, сообщили Псковскому агентству информации в псковском отделении ПФР.

С 1 января 2019 года в территориальных органах ПФР по Псковской области началась отчетная компания, в ходе которой страхователи должны представить сведения о стаже каждого работающего у него застрахованного лица (включая лиц, заключивших договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах начисляются страховые взносы). В соответствии с действующим законодательством страхователь представляет сведения на 25 и более работающих у него застрахованных лиц за предшествующий отчетный период в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, который устанавливается Пенсионным фондом Российской Федерации.

За нарушение сроков сдачи отчетности либо за представление страхователем неполных или недостоверных сведений предусмотрены законодательством штрафные санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица. За несоблюдение страхователем порядка представления сведений в форме электронных документов применяются финансовые санкции в размере 1000 рублей.

Помимо этого, в соответствии с действующим законодательством, непредставление в установленный срок либо отказ от представления в органы ПФР оформленных в установленном порядке сведений (документов), необходимых для ведения индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, а равно представление таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трехсот до пятисот рублей.

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