Участники «Тура по новостройкам» 2 марта увидят четыре жилых комплекса в Пскове

13:04, 25 февраля 2019, ПАИ

В новый «Тур по новостройкам» приглашает своих читателей «Комсомольская правда – Псков». Как сообщили Псковскому агентству информации в редакции издания, 2 марта будущие новоселы посетят четыре современных жилых комплекса: ЖК «Европа» (Пражская 8/12); ЖК «Образцовый квартал» (Крестки, 7); ЖК «Приоритет» (Кузбасской дивизии, 10); «Пятый элемент» (Инженерная, 110).

Участники «Тура по новостройкам» смогут выбрать не просто понравившуюся планировку квартиры, но и на месте оценить качество использованных для строительства материалов, пообщаться с представителем застройщика, задать ему все интересующие вопросы о доме, о системе коммуникаций, о благоустройстве прилегающей территории и ее застройке.

Кроме того, будущие покупатели смогут оценить виды из окон своей будущей квартиры, изучить социальную инфраструктуру микрорайона, выбранного для жилья. На месте можно будет обсудить вопросы оплаты, в том числе, с использованием военной ипотеки, материнского капитала.

Отъезд в «Тур по новостройкам» - 2 марта в 11:00 от редакции «Комсомольской правды - Псков» (Пароменская, 21/33).

Записаться в поездку по новым кварталам можно по телефону: (8112) 702-042.