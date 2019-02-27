«Горячую линию» по ТКО откроет администрация Псковской области

11:57, 27 февраля 2019, ПАИ

Администрация Псковской области откроет «горячую линию» по вопросам обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Такое решение принято в связи с большим количеством жалоб на работу «горячей линии» регионального оператора по обращению с ТКО, заявил председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов на встрече с журналистами 27 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Грахов отметил, что «горячая линия» создаётся для того, чтобы администрация могла четко реагировать на все обращения и давать ответы гражданам.

Он пояснил, что линия будет работать по следующему принципу: «Человек звонит, ему отвечает робот, он оставляет свой вопрос и номер телефона, потом ему перезванивают с ответом».