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Общество

День открытых дверей прошёл в Опочецкой коррекционной школе-интернате

26 февраля на базе Опочецкой коррекционной школы-интерната прошёл день открытых дверей «Разным детям - равные возможности». Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском детском фонде, мероприятие для детей, родителей и педагогов состоялось в рамках проекта «Обучение без ограничений», который Псковское областное отделение Российского детского фонда реализует при грантовой поддержке администрации Псковской области.

Цель проекта – создание ресурсного центра по сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных школах, для обеспечения качественного образования.

На мероприятии собрались дети, родители и педагоги из Себежского, Пустошкинского и Опочецкого районов. Гости познакомились с базой учреждения, учебными кабинетами, мастерскими допрофессиональной подготовки, спальными и игровыми комнатами.

Дети из общеобразовательных школ поучаствовали в уроках доброты, направленных на воспитание уважительного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Педагоги трудового обучения вместе со своими воспитанниками презентовали направления допрофессиональной подготовки в школе – сельскохозяйственный труд, столярное, швейное и штукатурно-малярное дело.  Психолог ресурсного центра провел с учащимися занятие «Организация ситуации успеха», а после дети побывали в сенсорной комнате учреждения.

Родители и педагоги пообщались с сотрудниками регионального ресурсного центра. Логопед и психолог рассказали о том, как специалисты и родители могут сотрудничать в процессе реабилитации, абилитации и социализации детей с ОВЗ и инвалидностью. Кроме того, они поделились с родителями материалами, которые можно использовать как в школе, так и в домашних условиях. Социальный педагог рассказал о профессиональной ориентации детей ОВЗ и учебных заведениях, где можно продолжить обучение после школы. Заведующая индустриальным отделением Опочецкого индустриально-педагогического колледжа представила профессии и специальности, которые особенные ребята могут освоить в колледже.

В рамках проекта «Обучение без ограничений» прошли уже 9 мероприятий. Среди них – «Декада инвалидов»: воспитанники школ-интернатов и общеобразовательных школ провели концерт и вручили подарки ветеранам и инвалидам Опочецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов. Другое мероприятие – выставка декоративно-прикладного искусства и изобразительного творчества «Разные, но равные».

Также благодаря поддержке администрации Псковской области воспитанники школы-интерната под руководством педагога и при помощи волонтеров отремонтировали кабинет, в котором проходят занятия для детей и мероприятия ресурсного центра – совещания, конференции, семинары и консультации для участников проекта.

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