Более 900 млрд рублей потребуется на выполнение поручений из послания президента

11:34, 28 февраля 2019, ПАИ

На выполнение поручений, поставленных в послании президента РФ Федеральному Собранию, потребуется более 900 млрд рублей до 2024 года. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании Владимира Путина с членами Правительства РФ 27 февраля, сообщается на официальном сайте Кремля.

«Мы начали уже подготовку всех необходимых решений сразу после послания. В совокупности сделан расчёт примерно, так сказать, финансовых потребностей в реализации тех задач, которые были поставлены в послании. Это более 900 миллиардов рублей на промежутки от 2019 до 2024 года», - сказал Антон Силуанов.

Министр уточнил, что в планы на предстоящий год при уточнении бюджета заложат необходимые ресурсы, а при подготовке бюджетов на предстоящую трёхлетку также эти средства будут изысканы.

«Мы вместе работаем сейчас с депутатами и сенаторами. И при подготовке предложений будем более жёстко теперь относиться к перераспределению бюджетных ассигнований, бюджетной дисциплине с тем, чтобы максимально мобилизовать все ресурсы, которые есть в бюджете на исполнение задач, поставленных в указе и послании президента», - заключил Антон Силуанов.