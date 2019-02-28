Десять волостей в семи районах Псковской области посетит в марте мобильная служба Пенсионного фонда
В марте передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит 7 районов области. Всего специалисты районных Управлений и Отделов ПФР объедут 10 волостей и проведут приемы граждан в населенных пунктах, удаленных от районных центров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда РФ по Псковской области.
Напомним, что график выездов передвижной мобильной службы составляется каждый квартал, а пункт назначения определяется на основании заявок районных органов ПФР.
Выезжая на место, специалисты ПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения.
График выезда передвижной клиентской службы ПФР в марте
|
Наименование управления (отдела) ПФР области
|
Март
|
Населенный пункт
|
УПФР в Пскове и Псковском районе
|
13 марта
|
Краснопрудская волость
|
20 марта
|
Середкинская волость
|
Клиентская служба ПФР в Пыталовском районе
|
19 марта
|
Линовская волость: деревни Линово и Скорды
|
УПФР в Новоржевском районе
|
5 марта
|
Вехнянская волость: деревни Березовец, Волчицкое и Орша
|
Клиентская служба ПФР в Печорском районе
|
14 марта
|
Новоизборская и Изборская волости:
деревни Новый Изборск, Сенно, Изборск
|
Отдел ПФР в Пушкиногорском районе
|
21 марта
|
Велейская волость: деревни Исса и Велье
|
УПФР по городу Великие Луки и Великолукскому району
|
25 марта
|
Переслегинская волость:
деревни Русаново и Переслегино
|
УПФР в Опочецком районе
|
28 марта
|
Варыгинская волость: деревни Варыгино и Барсаново.
Пригородная волость: деревня Макушино