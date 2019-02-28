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Соцсфера

Десять волостей в семи районах Псковской области посетит в марте мобильная служба Пенсионного фонда

В марте передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит 7 районов области. Всего специалисты районных Управлений и Отделов ПФР объедут 10 волостей и проведут приемы граждан в населенных пунктах, удаленных от районных центров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда РФ по Псковской области.

Напомним, что график выездов передвижной мобильной службы составляется каждый квартал, а пункт назначения определяется на основании заявок районных органов ПФР.

Выезжая на место, специалисты ПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения.

             График выезда передвижной  клиентской службы  ПФР в марте

 

Наименование управления (отдела) ПФР области

 

Март

 

Населенный пункт

УПФР в Пскове и Псковском районе

13 марта

Краснопрудская волость

20 марта

Середкинская волость

 

Клиентская служба ПФР в Пыталовском районе

19 марта

Линовская волость: деревни Линово и Скорды

УПФР в Новоржевском районе

5 марта

Вехнянская  волость: деревни Березовец, Волчицкое  и Орша

Клиентская служба ПФР в Печорском районе

14 марта

Новоизборская и Изборская волости:

деревни Новый Изборск, Сенно, Изборск

Отдел ПФР в Пушкиногорском районе

21 марта

Велейская  волость: деревни Исса и Велье

УПФР по городу Великие Луки и Великолукскому району

25 марта

Переслегинская волость:

деревни Русаново и Переслегино

УПФР  в   Опочецком районе

28 марта

Варыгинская  волость: деревни Варыгино и Барсаново.

Пригородная волость: деревня Макушино
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