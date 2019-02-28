Десять волостей в семи районах Псковской области посетит в марте мобильная служба Пенсионного фонда

14:23, 01 марта 2019, ПАИ

В марте передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит 7 районов области. Всего специалисты районных Управлений и Отделов ПФР объедут 10 волостей и проведут приемы граждан в населенных пунктах, удаленных от районных центров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда РФ по Псковской области.

Напомним, что график выездов передвижной мобильной службы составляется каждый квартал, а пункт назначения определяется на основании заявок районных органов ПФР.

Выезжая на место, специалисты ПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения.

График выезда передвижной клиентской службы ПФР в марте