Организацию свадебного торжества «под ключ» представит отель Old Estate на выставке «Свадьба EXPO»

16:29, 11 марта 2019, ПАИ

На выставке «Свадьба EXPO» в Пскове четырёхзвёздочный отель Old Estate представит организацию свадебного торжества «под ключ». Об этом Псковскому агентству информации сообщил свадебный координатор отеля Надежда Лобовкина.

По её словам, банкетный менеджер и администратор по церемонии проведут консультации для гостей выставки. Стенд отеля на выставке украсят кэнди-бар и флористические композиции.

Также посетители выставки увидят вариант сервировки свадебного стола и узнают о проведении небольших свадебных торжеств на террасе в ресторане «Рублёв» при отеле.

Напомним, главная еvent-выставка города «Свадьба EXPO`2019» состоится 23 и 24 марта в ТРК «Акваполис».

В ней примут участие все те, кто, так или иначе, занимается организацией свадебных и не только торжеств. Здесь можно будет познакомиться со специалистами по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, продегустировать праздничные блюда, увидеть работу творческих коллективов, оценить ведущих торжеств. На выставке, как и в предыдущие годы, будут работать фотографы, визажисты и парикмахеры, здесь представят модные свадебные и вечерние платья, мужские костюмы и многое другое.

Гостей выставки также ждут розыгрыши призов и подарков, шоу-программа. Кроме того, на «Свадьбе EXPO» можно будет принять участие в шуточной регистрации брака на один день.

В рамках выставки в Псковской области в четвертый раз выберут лучшего свадебного фотографа, приём работ на конкурс от «Комсомольской правды – Псков» уже стартовал.

Кроме того, «Псковская правда» объявила о запуске свадебного фотоконкурса «Пара года».

Все желающие представить свои товары и услуги на самой масштабной еvent-выставке Пскова могут обращаться по телефону: (8112) 702-042.

Вход на выставку будет свободным.

Организаторы мероприятия - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года, читайте здесь>>>