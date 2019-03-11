Петербургский ансамбль «Хороша душа» выступил на праздновании Масленицы в Псковском филиале академии ФСИН

20:12, 11 марта 2019, ПАИ

Празднование Масленицы в Псковском филиале академии ФСИН России состоялось с участием музыкально-хореографического ансамбля «Хороша душа» из Санкт-Петербурга. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учебного заведения, ансамбль выступил с концертом, а потом его коллектив вместе с курсантами принял участие в конкурсах.

«Масленица выпадает на начало марта, и это – повод для радостной встречи весны с праздничным настроением с друзьями, что мы и сделали, пригласив музыкально-хореографический коллектив из северной столицы», – сказал старший инспектор группы по работе с личным составом отдела кадров Псковского филиала академии Максим Григорьев.

В вузе отметили, что организатором мероприятия выступили Псковский городской молодежный центр и группа по работе с личным составом отдела кадров Псковского филиала академии.