0
13:13
Выездной оргкомитет по созданию музея Ледового побоища в Самолве намечен 20 апреля
10:47
В связи с ремонтом моста через Кебь на трассе Р-23 в Стругокрасненском районе вводится реверсивное движение
09:48
На VI форуме СОНКО псковский «Шанс» планирует обменяться опытом с другими организациями
22:47
Глава «Газпрома» пообещал Владимиру Путину завершить газификацию России за 10 лет
22:24
Конкурс «Ученик года-2019» стартовал в Пскове
21:46
336 млн рублей направят на ремонт и реконструкцию улиц в Пскове в этом году
20:48
Утвержден порядок присвоения имен российским аэропортам
Еще новости
Общество

Михаил Ведерников о подготовке 800-летия Александра Невского: Нужно со всем вниманием отнестись к поставленным задачам

«Псковской области нужно со всем вниманием отнестись ко всем поставленным задачам», - подчеркнул губернатор региона Михаил Ведерников 13 марта на совещании по подготовке 800-летия со дня рождения Александра Невского. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор напомнил, что мероприятия в честь годовщины по поручению президента Владимира Путина состоятся в 2021 году. В основном плане мероприятий будут задействованы десять российских регионов. Уже работают федеральный и региональный оргкомитеты.

Михаил Ведерников уточнил, что среди задач по подготовке празднования значится, в частности, создание музея-заповедника в деревне Самолва Гдовского района. По словам губернатора, силами региона «музей однозначно не потянуть». «Сами мы можем только определиться с местом размещения этого музея. Также нужно определиться по деньгам: какую часть нагрузки возьмет на себя федеральный центр», - сказал он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Выездной оргкомитет по созданию музея Ледового побоища в Самолве намечен 20 апреля
13 марта 2019
Выездной оргкомитет по созданию музея Ледового побоища в Самолве намечен 20 апреля
В связи с ремонтом моста через Кебь на трассе Р-23 в Стругокрасненском районе вводится реверсивное движение
13 марта 2019
В связи с ремонтом моста через Кебь на трассе Р-23 в Стругокрасненском районе вводится реверсивное движение
На VI форуме СОНКО псковский «Шанс» планирует обменяться опытом с другими организациями
13 марта 2019
На VI форуме СОНКО псковский «Шанс» планирует обменяться опытом с другими организациями
Глава «Газпрома» пообещал Владимиру Путину завершить газификацию России за 10 лет
12 марта 2019
Глава «Газпрома» пообещал Владимиру Путину завершить газификацию России за 10 лет
Конкурс «Ученик года-2019» стартовал в Пскове
12 марта 2019
Конкурс «Ученик года-2019» стартовал в Пскове
336 млн рублей направят на ремонт и реконструкцию улиц в Пскове в этом году
12 марта 2019
336 млн рублей направят на ремонт и реконструкцию улиц в Пскове в этом году
Утвержден порядок присвоения имен российским аэропортам
12 марта 2019
Утвержден порядок присвоения имен российским аэропортам
Бесплатные курсы по русскому языку будут проходить в проектном офисе #Команды2018 с 15 марта
12 марта 2019
Бесплатные курсы по русскому языку будут проходить в проектном офисе #Команды2018 с 15 марта 1

Идет загрузка...