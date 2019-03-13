Михаил Ведерников о подготовке 800-летия Александра Невского: Нужно со всем вниманием отнестись к поставленным задачам

12:38, 13 марта 2019, ПАИ

«Псковской области нужно со всем вниманием отнестись ко всем поставленным задачам», - подчеркнул губернатор региона Михаил Ведерников 13 марта на совещании по подготовке 800-летия со дня рождения Александра Невского. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор напомнил, что мероприятия в честь годовщины по поручению президента Владимира Путина состоятся в 2021 году. В основном плане мероприятий будут задействованы десять российских регионов. Уже работают федеральный и региональный оргкомитеты.

Михаил Ведерников уточнил, что среди задач по подготовке празднования значится, в частности, создание музея-заповедника в деревне Самолва Гдовского района. По словам губернатора, силами региона «музей однозначно не потянуть». «Сами мы можем только определиться с местом размещения этого музея. Также нужно определиться по деньгам: какую часть нагрузки возьмет на себя федеральный центр», - сказал он.