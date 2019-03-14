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Культура

Реставрация икон и деревянных предметов из «ивановского клада» завершается в псковском соборе Иоанна Предтечи

В Пскове в соборе Иоанна Предтечи завершается реставрация икон и деревянных предметов церковной утвари из так называемого «ивановского клада», сообщает канал «Россия К».

Икону «Спас Вседержитель» (XIV век) обнаружил архитектор Сергей Михайлов в составе клада в соборе Иоанна Предтечи в конце 70-х годов прошлого века. «Устье этой ниши было заложено кирпичом XVIII века небольшого размера, и выглядел он небольшого формата, как теперешний печной. И в ней тоже были иконы. Абсолютно черные доски. Некоторые с ковчегом, некоторые стояли у стенки этой ниши, а другие были положены стопкой. Мы описали их все. Состояние, размер. Сделали опись», - рассказал Сергей Михайлов.

Искусствовед Ольга Васильева отметила, что иконы написаны примерно в конце XIV- начале XV веков. По ее словам, их визуальное сравнение дает понять специфику и характерные особенности византийского искусства и искусства местного, псковского. «Это одинаково высокие образцы», - добавила искусствовед.

В сюжете телеканала отмечается, что за методиками спасения деревянной основы реставраторы живописи Центра Грабаря ездили к специалистам Эрмитажа, а методику закрепления слоев левкаса и живописи разрабатывали сами.

«Водные клеи впитывались в древесину, и получалась профилактика. Когда я заклеивала, на следующее утро, когда я приходила, все лежало отдельно. Пришлось к химикам нашим обратиться, они нашли такой материал - акриловую дисперсию», - поделилась заведующая отделом реставрации темперной живописи Научно-реставрационного центра им. Грабаря Галина Цируль.

Живопись раскрывали под микроскопом, специально заточенным под углом скальпелем. На некоторых иконах «ивановского клада» смыли до 70 слоев записей, перегрунтовок, левкаса. Деревянная тарелка оказалась литургическим блюдом. Съемка в инфракрасном свете и в ультрафиолете выявила изображение и надпись, которую надеются прочесть. Икона Богоматери «Умиление» - часть складня. Рентген показал сохранность живописи, она хорошая.

Восстановительные работы продолжались более сорока лет.  Результаты представлены в Псковском музее-заповеднике и на выставках мирового уровня, одна из последних прошла в Японии.

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