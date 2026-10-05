От Порхова до Пскова: как прошли гастроли театра «Пушкинская школа» в «Михайловском»

18:18, 05 октября 2026, ПАИ

Отдельные итоги завершившихся гастролей Санкт-Петербургского театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера подвели в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» . Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

На спектаклях, на чтецкой программе в Святогорском монастыре, на творческой встрече с актёрами «Пушкинской школы», а также на открытии выставки театральных костюмов в Научно-культурном центре музея побывали учащиеся школ и колледжей из большей части муниципальных округов Псковской области. При этом во многих учебных заведениях изыскали возможность организовать для своих воспитанников не одну, а несколько «культпоездок».

Особенно отличились Новоржевская средняя школа и Пушкиногорская специальная санаторная школа-интернат: их ученики были на всех выступлениях театра. В отдельных случаях группы приезжали в музей за несколько часов до спектакля, чтобы совместить просмотр постановки с экскурсией по какому-либо из мемориальных музеев-усадеб. К примеру, школьники из Порховского муниципального округа (Порхов и деревня Полоное) побывали не только на «Сказке о Салтане и Гвидоне», но и в музейном комплексе в деревне Бугрово, а воспитанники псковского лицея экономики и основ предпринимательства № 4 перед спектаклем «Барышня-крестьянка» познакомились с мемориальной усадьбой Ганнибалов «Петровское».

Важно, отметили в «Михайловском», что юные театралы посещали не только пьесы, связанные со школьной программой. Так, мелодраму А.Н. Островского «Без вины виноватые» посмотрели учащиеся Опочецкого педагогического колледжа, опочецкой школы № 4, школы № 7 города Острова, Новоржевской средней школы, школы имени А. С. Пушкина и санаторной школы-интерната в Пушкинских Горах, псковского лицея № 4 и Псковского технического лицея. И именно на этот спектакль, добавили в музее, было продано больше всего билетов по «Пушкинской карте».

В числе зрителей были не только дети и студенты, но и педагоги. Организованные группы преподавателей приезжали, в частности, из Острова и Ашевской школы Себежского округа.

Всего за время больших гастролей в 2026 году спектакли и другие мероприятия «Пушкинской школы» в «Михайловском» посетили 3 724 человека.