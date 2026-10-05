Событие для турпотока требует концепции, безопасности и комфорта – эксперт

17:53, 05 октября 2026, ПАИ

Для события, способного создать туристический поток, необходимы три вещи: концепция продукта с пониманием целевой аудитории, безопасность и логистика с продуманным путём гостя, а также комфорт, который не зависит от локации. Об этом продюсер event-проектов и проектов в сфере событийного туризма Андрей Левшин (Андрей Деревенский) сказал в программе «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Первое – это концепция продукта. Для чего и куда человек едет. Ты должен понять целевую аудиторию – кто к тебе приедет – и сразу же работать с упаковкой и концепцией, чтобы человек приехал и всё у него было прекрасно. Это самое важное. После того как вы создали концепцию и эксклюзив – безопасность и логистика. Должен быть путь гостя. Наверное, третье – это комфорт», – рассказал Левшин.

По его словам, комфорт не зависит от локации. «Ты должен создать тот комфорт, который будет для любого гостя, что в городе, что в деревне. Ты не можешь сказать даже двум людям, что у тебя нет чего-то, потому что это деревня. Тогда не нужно это делать», – отметил продюсер.

Он также заявил, что история территории не имеет значения для создания события. «Большинство людей не знает, что такое баня по-чёрному, что такое колодец, что такое коромысло, как копать картошку. Это становится объектом интереса. Скажем, есть в деревне дом и живёт там баба Маня, которой 80 лет. История бабы Мани может стать концепцией вашего фестиваля. Почему бы всем не приехать 1 мая, не поддержать бабу Маню? Собираем 100 человек в деревне N, едем все, устраиваем там программу фестиваля. Всё. Это уже что-то необычное», – заключил Андрей Левшин.