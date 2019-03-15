325 тысяч рублей взыскали приставы с псковской компании за нарушение правил пожарной безопасности в лесах

16:21, 15 марта 2019, ПАИ

Псковские приставы взыскали 325 тысяч рублей задолженности с компании за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области, данная организация допустила ряд нарушений во время лесосечных работ: на месте рубок не была проведена очистка лесосеки от порубочных остатков и не вывезена часть оставшейся древесины.

За данные нарушения в отношении организации были составлены пять административных протоколов, по которым назначены пять административных штрафов по 65 тысяч рублей каждое.

Судебный пристав ознакомил должника с возбуждением данных исполнительных производств, вынес постановление об обращении взыскания на деньги, находящиеся в кредитных организациях, и запрет на какие-либо регистрационные действия с транспортными средствами должника.

В результате предпринятых действий со стороны судебных приставов, организация оплатила все пять своих административных штрафов. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.