Список из 18 личностей согласовали в Пскове, имена которых предлагается присваивать улицам

19:44, 20 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 20 марта, в ходе подготовки к очередной сессии Псковской городской Думы шестого созыва состоялось заседание комитета по социальным вопросам и молодёжной политике под председательством заместителя главы Пскова Елены Полонской. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, участники комитета рассмотрели вопрос о присвоении названия улицам, расположенным на территории Пскова.

Решением общественной комиссии был одобрен список из 18 выдающихся личностей, связанных с историей Пскова, имена которых предлагается присваивать улицам:

1) Иван Виноградов (1918-1995), журналист, прозаик и поэт, член Союза писателей, заслуженный работник культуры;

2) Евгений Изюмов (1926-1990), поэт, журналист, краевед;

3) Станислав Золотцев (1947-2008), поэт, прозаик, публицист, литературный критик, переводчик, автор гимна города Пскова;

4) Александр Лебедев (1977-2000), гвардии ефрейтор, Герой Российской Федерации, 6 рота;

5) Михаил Травин (1980-2000), гвардии рядовой, Кавалер Ордена мужества, 6 рота;

6) Лев Маляков (1927-2002), прозаик и поэт, член Союза писателей России, заслуженный работник культуры;

7) Семен Гейченко (1903-1993), писатель-пушкинист, музейный работник, заслуженный работник культуры РСФСР, Герой Социалистического труда (1983);

8) Александр Яхонтов (1820-1890), поэт, переводчик зарубежной классики, директор Псковской классической гимназии, председатель Псковской уездной земской управы;

9) Иван Перов (1910-1989), Герой Советского Союза;

10) Владимир Котлинский (1894-1915), подпорудчик Русской императорской армии, герой Первой мировой войны;

11) Федор Толбухин (1894-1949), маршал Советского Союза;

12) Евгений Нечаев (1915-1999), писатель-прозаик, участник ВОВ, Почетный гражданин города Пскова;

13) Евгений Маймин (1921-1997), прозаик, литературовед, член Союза писателей СССР, заслуженный деятель науки РФ;

14) Леонид Зуров (1902-1971), прозаик, историк, археолог, этнограф, мемуарист, наследник архива Бунина;

15) Валентин Краснопевцев (1933-2003), поэт, прозаик, член Союза писателей России;

16) Александр Гусев (1939-2002), поэт, член Союза писателей России;

17) Юрий Тынянов (1894-1943), писатель;

18) Вениамин Каверин (1902-1989), писатель.

Также члены комитета единогласно согласовали награждение медалью города «За заслуги перед Псковом» директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Естественно-математический лицей №20» с 1985 по 2006 годы, Заслуженного учителя РФ Александру Ефремову за значительный вклад в развитие системы образования города Пскова, укрепление международных связей, многолетний добросовестный труд и в связи с 80-летием со дня рождения.

Также, городские депутаты поддержали вопросы о согласовании продления срока исполнения обязанностей заведующего МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №29» Елене Симвулиди.

Кроме того, парламентарии согласовали вопрос о награждении Почетной грамотой Псковской городской Думы работников муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Пскова за большой вклад в развитие культуры муниципального образования «Город Псков», высокий уровень профессионализма, добросовестный труд и в связи с празднованием Дня работника культуры.

Было рассмотрено и несколько вопросов о даче согласия муниципальным бюджетным образовательным учреждениям на сдачу в аренду индивидуальным предпринимателям имущества закрепленного за учреждением на праве оперативного управления.

В работе комитета также приняли участие депутаты городского парламента Ольга Фёдорова, Любовь Николаева, Федор Постнов, Сергей Колосов, Олег Брячак, а также заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова, руководители профильных комитетов и управлений администрации города.